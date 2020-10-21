У Москві на матчі 'Спартака' в тисняві затоптали на смерть 66 осіб: як усе було 38 років тому

20 жовтня 1982 року в кінці матчу 1/16 фіналу Кубка УЄФА "Спартак" – "Гарлем" на Великій спортивній арені Центрального стадіону ім. В.І. Леніна в Москві (зараз – стадіон "Лужники") трапилася тиснява, в якій загинули 66 уболівальників столичного клубу, багато з яких були ще підлітками.

Як показала судово-медична експертиза, усі вони померли від компресійної асфіксії внаслідок здавлення грудної клітини й живота. У лікарні або в машині швидкої допомоги жоден із потерпілих не помер. 61 особа отримала поранення і каліцтва, зокрема 21 – тяжкі.

Ситуація на трибунах, за свідченнями свідків, допитаних слідством, була досить напруженою: трибуни не встигли повністю очистити, і на багатьох місцях ще залишалися сніг і лід, а багато вболівальників, намагаючись зігрітися, вжили велику кількість спиртного. Міліціонерів стали масово закидати сніжками та шматками льоду, прагнучи потрапити їм по голові, щоби збити кашкети.

За кілька хвилин до закінчення матчу багато вболівальників потягнулося до виходу. Основна маса глядачів із трибуни "С" рушила сходами №1. Оскільки люди замерзли і багато хто був легко одягнений, то всі хотіли швидше потрапити в метро; цими сходами вниз рухався потік людей, якi були щільно притиснуті один до одного.

За свідченнями очевидців, на останніх сходинках сходів упала дівчина. Передні зупинилися і спробували допомогти їй піднятися, але народ ззаду напирав, і ті, хто спробував допомогти, були відразу зім'яті потоком, повалені й затоптані. Об них продовжували спотикатися решта, і гора тiл росла.

Коли трапився завал, тиск натовпу став настільки великим, що металеві поручні сходів вигнулись під тиском людських тіл, і люди почали падати вниз на бетонну підлогу. Деяких людей це врятувало від загибелі, а деякі були розчавлені під купою тіл, що падали.

Ця тиснява стала найтрагічнішим випадком в історії радянського і російського спорту.

Інформація про кількість жертв цієї трагедії з'явилася в радянській пресі лише через сім років, у 1989 році.

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