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"У Мораеса немає..." Футболіст збірної України різко висловився про натуралізацію

1.6т Читати матеріал російською

Форвард збірної України і турецького "Кайсеріспора" Артем Кравець висловив свою думку про натуралізацію і зміну громадянства, згадавши свого конкурента за позицією у збірній Жуніора Мораеса.

"Натуралізація в збірній у плані футбольної складової — це плюс. Але це не футбольний клуб, а країна. За виступи ти не отримуєш гроші. Тобі в збірну можна не їхати в принципі, відмовитися. Для мене це честь країни, я розумію, за кого я граю. За людей, країну, я тут народився, прожив, мені хочеться їй допомагати. Упевнений, що у Мораеса немає таких почуттів, їх не може бути", — заявив Артем Кравець в інтерв'ю Вацко Live.

Артем Кравець і Жуніор Мораес

Артем Кравець і Жуніор Мораес

ФФУ

Він також додав, що на його думку не вплинуло питання конкуренції з Мораесом у збірній.

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"Він сильний нападник, питань немає. І справа не в конкуренції, сьогодні грає він, завтра я, і ми допомагаємо збірній досягати цілей. У мене немає думки, що він прийшов на моє місце", — сказав ексфорвард "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії також висловилися про натуралізацію "зрадника" "Динамо" Мораеса.

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Особи
Жуніор Мораес Артем Кравець
Тег
збірна України з футболу
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