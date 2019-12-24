У місті Євро-2020 спалахнули протести проти проведення турніру

Радикальні організації Більбао, в якому заплановані чотири матчі Євро-2020, провели акції протесту проти проведення ігор першості в місті.

Як повідомляє footballua.tv, місцеві сепаратисти вивісили банери, на яких екснападник "Манчестер Юнайтед" Ерік Кантона б'є ногою перевернуту голову футболіста мадридського "Реала" й іспанської збірної Серхіо Рамоса, по всьому місту. На плакатах написано "Ні цьому чемпіонату Європи. Не варто гратися з країною Басків".

Кантона б'є Рамоса Teller Report

Нагадаємо, що свої матчі в Більбао повинна провести Іспанія, яка не грала у столиці Басків з 1967 року. Суперниками іспанців по групі стануть Швеція, Польща і переможець плей-офф шляху B.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Каталонії місцеві радикальні угруповання мало не зірвали поєдинок між "Барселоною" і "Реалом".

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