Головна Новини
24 грудня • оновлено в 13:26
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

У місті Євро-2020 спалахнули протести проти проведення турніру

2.3т
Читати матеріал російською

Радикальні організації Більбао, в якому заплановані чотири матчі Євро-2020, провели акції протесту проти проведення ігор першості в місті.

Як повідомляє footballua.tv, місцеві сепаратисти вивісили банери, на яких екснападник "Манчестер Юнайтед" Ерік Кантона б'є ногою перевернуту голову футболіста мадридського "Реала" й іспанської збірної Серхіо Рамоса, по всьому місту. На плакатах написано "Ні цьому чемпіонату Європи. Не варто гратися з країною Басків".

Кантона б'є Рамоса

Кантона б'є Рамоса

Teller Report

Нагадаємо, що свої матчі в Більбао повинна провести Іспанія, яка не грала у столиці Басків з 1967 року. Суперниками іспанців по групі стануть Швеція, Польща і переможець плей-офф шляху B.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Каталонії місцеві радикальні угруповання мало не зірвали поєдинок між "Барселоною" і "Реалом".

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Євро-2020
Місце
Іспанія Більбао
Тег
збірна Іспанії з футболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги