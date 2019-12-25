У мережі згадали магічний диво-гол знаменитого динамівця

У середу, 25 грудня, сербському експівзахисникові київського "Динамо Мілоша Нінковича виповнилося 35 років.
На честь цієї дати вболівальники в інтернеті згадали його фантастично гол, який він забив кілька років тому, виступаючи за "Сідней".
Ексгравець збірної Сербії створив справжній футбольний шедевр в матчі проти "Ньюкасл Джетс", обігравши шістьох захисників і голкіпера. Варто відзначити, що сам матч завершився внічию 2:2.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам насолодитися цим диво-голом з чемпіонату Австралії.
Milos Ninkovic appreciation tweet.— Hyundai A-League (@ALeague) January 3, 2018
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📺 #SYDvNEW is LIVE on @FOXFOOTBALL 501 #ALeague pic.twitter.com/nbNZokgTsj
Як повідомляв OBOZREVATEL, український футболіст "Різеспор" Микола Морозюк забив свій перший гол за турецький клуб.
Колишній гравець "Динамо" відзначився фантастичним ударом в матчі 1/16 фіналу Кубка країни проти "Самсунспора"
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