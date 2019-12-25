У мережі згадали магічний диво-гол знаменитого динамівця

У середу, 25 грудня, сербському експівзахисникові київського "Динамо Мілоша Нінковича виповнилося 35 років.

На честь цієї дати вболівальники в інтернеті згадали його фантастично гол, який він забив кілька років тому, виступаючи за "Сідней".

Ексгравець збірної Сербії створив справжній футбольний шедевр в матчі проти "Ньюкасл Джетс", обігравши шістьох захисників і голкіпера. Варто відзначити, що сам матч завершився внічию 2:2.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам насолодитися цим диво-голом з чемпіонату Австралії.

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