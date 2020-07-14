У Львові був зіграний перший матч в історії українського футболу: як це було 126 років тому

126 років тому був зіграний перший матч в історії українського футболу (Джерело фото - kharkov-sport.com).

14 липня 1894 року у Львові під час II Крайової виставки і II зльоту гімнастичних товариств "Сокіл" українська команда "Гімнастично-співочого кола вчителів" і краківський "Сокіл" зіграли перший матч в історії українського футболу.

Як повідомляє Telegram-канал "Спорт. Дата в історії", поєдинок тривав до першого забитого м'яча, оскільки програма заходів включала в себе безліч змагань. Гра тривала протягом шести хвилин, поки 16-річний львівський студент другого курсу Влодзімеж Хоміцький не забив вирішальний гол.

126 років тому був зіграний перший матч в історії українського футболу Telegram-канал "Спорт. День в історії"

"Я грав на лівому фланзі, стояв з лівого боку під воротами краків'ян, перед якими зібрався натовп гравців; раптом з нього вилетів м'яч і впав перед моїми ногами – не замислюючись ні на секунду, я приклався правою ногою, і м'яч, ідеально спрямований моєю ногою , несподівано пролетів над головою краківського воротаря, який пізно почав тягнути руки", – згадував цей момент Хомицький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 квітня 1992 року збірна України зіграла перший матч в історії.