У Києві бійці "Альфи" привели у захват вболівальників

Кияни та футбольні вболівальники були раді зустріти на вулицях столиці бійців спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ "Альфа".

"ЦСО “А” Служби безпеки України продовжує патрулювати футбольну столицю Європи", - написала у своєму Facebook прес-секретар спецслужби Олена Гітлянська.

Facebook Олени Гітлянської

Facebook Олени Гітлянської

Співробітники спецпідрозділу в повному обмундируванні патрулюють центр столиці і ключові станції метрополітену.

Facebook Олени Гітлянської

Facebook Олени Гітлянської

Так, бійці "Альфи" були помічені в районі Верховної Ради, Національного банку, станцій метро "Деміївська" і "Либідська".

Facebook Олени Гітлянської

Facebook Олени Гітлянської

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У складі деяких патрулів є службові собаки.

Facebook Олени Гітлянської

Facebook Олени Гітлянської

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Кияни та іноземні вболівальники з радістю фотографували з бійцями спецпідрозділу.

Facebook Олени Гітлянської

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 травня на київському НСК "Олімпійський" відбудеться фінал Ліги чемпіонів, в якому зійдуться чинний володар трофея іспанська "Реал" і англійський "Ліверпуль". OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Реал - Ліверпуль. Початок поєдинку - о 21:45.