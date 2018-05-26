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У Києві бійці "Альфи" привели у захват вболівальників

4.3тЧитати новину російською

Кияни та футбольні вболівальники були раді зустріти на вулицях столиці бійців спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ "Альфа".

"ЦСО “А” Служби безпеки України продовжує патрулювати футбольну столицю Європи", - написала у своєму Facebook прес-секретар спецслужби Олена Гітлянська.

Facebook Олени Гітлянської

Facebook Олени Гітлянської

Співробітники спецпідрозділу в повному обмундируванні патрулюють центр столиці і ключові станції метрополітену.

Facebook Олени Гітлянської

Facebook Олени Гітлянської

Так, бійці "Альфи" були помічені в районі Верховної Ради, Національного банку, станцій метро "Деміївська" і "Либідська".

Facebook Олени Гітлянської

Facebook Олени Гітлянської

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Facebook Олени Гітлянської

Facebook Олени Гітлянської

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Facebook Олени Гітлянської

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 травня на київському НСК "Олімпійський" відбудеться фінал Ліги чемпіонів, в якому зійдуться чинний володар трофея іспанська "Реал" і англійський "Ліверпуль". OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Реал - Ліверпуль. Початок поєдинку - о 21:45.

Читайте всі новини по темі "фінал Ліги чемпіонів" на сайті "Обозреватель".

Тема
фінал Ліги чемпіонів
Місце
УкраїнаКиїв
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