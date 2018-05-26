У Києві бійці "Альфи" привели у захват вболівальників

Кияни та футбольні вболівальники були раді зустріти на вулицях столиці бійців спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ "Альфа".
"ЦСО “А” Служби безпеки України продовжує патрулювати футбольну столицю Європи", - написала у своєму Facebook прес-секретар спецслужби Олена Гітлянська.
Facebook Олени Гітлянської
Facebook Олени Гітлянської
Співробітники спецпідрозділу в повному обмундируванні патрулюють центр столиці і ключові станції метрополітену.
Facebook Олени Гітлянської
Facebook Олени Гітлянської
Так, бійці "Альфи" були помічені в районі Верховної Ради, Національного банку, станцій метро "Деміївська" і "Либідська".
Facebook Олени Гітлянської
Facebook Олени Гітлянської
У складі деяких патрулів є службові собаки.
Facebook Олени Гітлянської
Facebook Олени Гітлянської
Кияни та іноземні вболівальники з радістю фотографували з бійцями спецпідрозділу.
Facebook Олени Гітлянської
Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 травня на київському НСК "Олімпійський" відбудеться фінал Ліги чемпіонів, в якому зійдуться чинний володар трофея іспанська "Реал" і англійський "Ліверпуль". OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Реал - Ліверпуль. Початок поєдинку - о 21:45.
Читайте всі новини по темі "фінал Ліги чемпіонів" на сайті "Обозреватель".