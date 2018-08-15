У Держдумі зганьбилися з бажанням покарати Хачеріді за прапор України

Пафосний заклик до УЄФА депутата Державної Думи Росії Дмитра Свіщова покарати ПАОК і захисника Євгена Хачеріді, замість схвалення і підтримки викликав бурю насмішок в інтернеті. Російські вболівальники обурюються тим, що головний законодавчий орган країни займається незрозуміло чим.

"Найстрашніше в Росії це не безробіття, не невідповідні здоровому глузду ціни на бензин, не повальна корупція, а щитки з українським прапором, які демонструють футболісти. Дякую депутатам, що піклуються про нас. Пропоную підняти депутатам зарплату", - зі стьобом відзначають фанати.

Крім того, користувачі пригадують зовсім іншу реакцію депутатів на дії захисника московського "Локомотива" Дмитра Тарасова на матчі Ліги Європи з "Фенербахче". Російський футболіст вийшов на матч у Туреччині в футболці з Путіним.

"А коли Тарасов футболку з Типуном у Туреччині продемонстрував, щось у Думі ніхто не говорив про демарш і відкритiсть політичних переконань. Чергове лицемірство і подвійні стандарти", - відзначають коментатори.

Нагадаємо, що після закінчення матчу-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів із "Спартаком" (0:0) Євген Хачеріді показав вболівальникам московського клубу щитки з прапором України.