МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ЕкономікаШоу

У Держдумі зганьбилися з бажанням покарати Хачеріді за прапор України

11.8тЧитати новину російською

Пафосний заклик до УЄФА депутата Державної Думи Росії Дмитра Свіщова покарати ПАОК і захисника Євгена Хачеріді, замість схвалення і підтримки викликав бурю насмішок в інтернеті. Російські вболівальники обурюються тим, що головний законодавчий орган країни займається незрозуміло чим.

"Найстрашніше в Росії це не безробіття, не невідповідні здоровому глузду ціни на бензин, не повальна корупція, а щитки з українським прапором, які демонструють футболісти. Дякую депутатам, що піклуються про нас. Пропоную підняти депутатам зарплату", - зі стьобом відзначають фанати.

Новини
Прапор України від Хачеріді: Шахов поставив на місце московських журналістів

Крім того, користувачі пригадують зовсім іншу реакцію депутатів на дії захисника московського "Локомотива" Дмитра Тарасова на матчі Ліги Європи з "Фенербахче". Російський футболіст вийшов на матч у Туреччині в футболці з Путіним.

"А коли Тарасов футболку з Типуном у Туреччині продемонстрував, щось у Думі ніхто не говорив про демарш і відкритiсть політичних переконань. Чергове лицемірство і подвійні стандарти", - відзначають коментатори.

Нагадаємо, що після закінчення матчу-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів із "Спартаком" (0:0) Євген Хачеріді показав вболівальникам московського клубу щитки з прапором України.

Особа
Євген Хачеріді
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
34
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Volovik Oleg
Volovik Oleg
Россияне думали , что требование от УЕФА о наказании ПАОК и Хачериди прокатит также как случай с Вида и Вукоевичем , на проплаченом чемпионате мира , но в УЕФА люди оказались честнее чем в ФИФА .
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наші блоги