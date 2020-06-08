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8 червня • оновлено в 16:30
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У Чорногорії футболіст закинув м'яч за комірець голкіперу ударом з центру поля

1.2т
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У матчі 26-го туру чемпіонату Чорногорії футболіст "Будучності" Мілош Раїчковіч забив неймовірний за красою гол у ворота "Сутьєски".

Нападник господарів отримав м'яч на лінії центрального кола, оцінив позицію голкіпера суперників і потужно пробив по воротах, закинувши ігровий снаряд йому за комірець.

Мілош Раічковіч перекинув голкіпера ударом з центру поля

Мілош Раічковіч перекинув голкіпера ударом з центру поля

Цей гол зняв усі питання про переможця двобою, бо дозволив подвоїти перевагу "Будучності" в кінцівці зустрічі – 2:0. Перемога над "Сутьєскою" допомогла господарям, які лідирують в чемпіонаті, збільшити свій відрив від другого місця до 18 очок. Для Раїчковіча цей гол став другим у нинішньому сезоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першому матчі після відновлення футбольного сезону в Австрії забили гол-шедевр гарматним ударом через себе.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Місце
Чорногорія Підгірці
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