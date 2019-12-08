У чемпіонаті України з футболу був забитий гол, що "порушує закони фізики"

Півзахисник футбольного клубу "Колос" з села Ковалівка Київської області Олег Ільїн відзначився феноменальним голом в 19-му турі чемпіонату України в Прем'єр-лізі.

На 57-й хвилині після удару 22-річного хавбека по воротах "Дніпра-1", м'яч прийняв настільки хитромудру траєкторію, що в коментарях вболівальники назвали його "таким, що порушує всі закони фізики". Зустріч завершилася з рахунком 4:0.

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"Колос" – "Дніпро-1" 4: 0 (1: 0, 3: 0)

Голи: 1: 0 – 14, пенальті Вільхьяльмссон, 2: 0 – 52 Вільхьяльмссон, 3: 0 – 57 Ільїн, 4: 0 – 78 Смирний.

Колос – Волинець, Максименко, Сахневич, Парамонов, Мигунов, Мілько, Оріховський, Смирний (Нехтій, 85), Ільїн, Лисенко (Бондаренко, 83), Вільхьяльмссон (Морозко, 79).

Дніпро-1 – Юрчук, Гуйє, Логінов, Лопиренок, Шаповал, Кравченко (Чичиков, 64), Коркішко, Вакулко, Когут, Булеца (Назаренко, 69), Куліш (Супряга, 63).

Попередження: Коркішко (18), Волинець (49), Мілько (60), Смирний (66), Шаповал (74), Вакулко (89).

Вилучення: Коркішко (40).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше захисник "Агробізнесу" Ігор Курило відзначився фантастичним ударом в 13-му турі чемпіонату України з футболу в Першій лізі проти "Миколаєва".

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