У чемпіонаті України фанати вибігли на поле і влаштували бійку з поліцією - опубліковано відео

Фанати запорізького "Металурга" після матчу 5-го туру другої ліги України з футбольним клубом "Мир" вибігли на поле і влаштували бійку з поліцією і стюардами. Інцидент стався в селі Горностаївка (Херсонська область).

Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 2:1, при цьому вирішальний гол був забитий на останній компенсованій хвилині основного часу. За повідомленням місцевих ЗМІ деяким учасникам бійки знадобилася медична допомога.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українські фанати в Одесі перед Суперкубком влаштували бійку і пограбували жінку.