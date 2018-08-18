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У чемпіонаті України фанати вибігли на поле і влаштували бійку з поліцією - опубліковано відео

2.8тЧитати новину російською

Фанати запорізького "Металурга" після матчу 5-го туру другої ліги України з футбольним клубом "Мир" вибігли на поле і влаштували бійку з поліцією і стюардами. Інцидент стався в селі Горностаївка (Херсонська область).

Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 2:1, при цьому вирішальний гол був забитий на останній компенсованій хвилині основного часу. За повідомленням місцевих ЗМІ деяким учасникам бійки знадобилася медична допомога.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українські фанати в Одесі перед Суперкубком влаштували бійку і пограбували жінку.

Місце
УкраїнаХерсон
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