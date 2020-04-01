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1 квітня • оновлено в 17:29
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У Білорусі придумали, як уболівальникам не заразитися коронавірусом на футболі

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Під час матчу третього туру чемпіонату Білорусі між брестським "Динамо" і "Славією-Мозир", який відбудеться 4 квітня, вболівальники будуть розсаджені в шаховому порядку.

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Як повідомляє офіційний сайт "Динамо", "рекомендації були отримані клубом від Міністерства культури і спорту Республіки Білорусь, а продаж квитків буде здійснюватися з огляду на нові вимоги". Таке розсаджування глядачів дозволить їм перебувати на безпечній відстані один від одного та запобігти поширенню коронавірусу.

Чемпіонат Білорусі

Чемпіонат Білорусі

Чемпіонат

Варто відзначити, що ці зміни носять рекомендаційний характер. Таким чином, закохані пари, сім'ї з дітьми та друзі зможуть, при бажанні, сидіти поруч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) звимагає призупинити чемпіонат Білорусі.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теми
Коронавірус чемпіонат Білорусі
Місце
Білорусь Брест
Тег
Динамо-Брест
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Пигин Макс
Пигин Макс
Гениально!!! Впрочем как всё, что вытворяет в последнее время Батька...
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Пигин Макс, Безстрашные колхозники!!!
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Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

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