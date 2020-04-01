У Білорусі придумали, як уболівальникам не заразитися коронавірусом на футболі

Під час матчу третього туру чемпіонату Білорусі між брестським "Динамо" і "Славією-Мозир", який відбудеться 4 квітня, вболівальники будуть розсаджені в шаховому порядку.

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Як повідомляє офіційний сайт "Динамо", "рекомендації були отримані клубом від Міністерства культури і спорту Республіки Білорусь, а продаж квитків буде здійснюватися з огляду на нові вимоги". Таке розсаджування глядачів дозволить їм перебувати на безпечній відстані один від одного та запобігти поширенню коронавірусу.

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Варто відзначити, що ці зміни носять рекомендаційний характер. Таким чином, закохані пари, сім'ї з дітьми та друзі зможуть, при бажанні, сидіти поруч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) звимагає призупинити чемпіонат Білорусі.

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