"Цим все сказано": чемпіон світу U-20 "передав привіт" Хацкевичу

Нападник "Дніпро-1" Владислав Супряга, який належить київському "Динамо", заявив, що екстренер "біло-синіх" Олександр Хацкевич на нього не розраховував.

Зокрема, за словами гравця, білоруський фахівець навіть не привітав його з успіхом на чемпіонаті світу U-20, на якому збірна України здобула "золото".

Владислав Супряга (зліва) СК "Дніпро-1"

"У мене не було розмови з Хацкевичем, коли їхав в оренду до "Дніпро-1". Він на мене, напевно, не розраховував, навіть не привітав з перемогою на юнацькому чемпіонаті світу. Думаю, цим було все сказано і зрозуміло. З Михайличенком не знайомий, не доводилося спілкуватися ", – цитує супряга zbirna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-футболіст "Динамо" Маріс Верпаковскіс розповів про жахи під час роботи з Олексієм Михайличенком у столичній команді.

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