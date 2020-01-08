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8 січня • оновлено в 18:19
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"Цілковита брехня!" Гравець "Динамо" відверто висловився про майбутнє

2.7т
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Захисник київського "Динамо" Тамаш Кадар заявив, що чутки про його перехід в угорський "Фехервар" є неправдивими.

"Це цілковита брехня! Останній раз я розмовляв із Золтаном Ковачем, спортивним директором "Фехервара", ще в минулому році, коли у них був тренувальний табір у Марбельї поряд з нами. Я не був у розташуванні цього клубу і не проходив там медогляд, більш того, і не буду цього робити", – цитує Кадара агентство Динамоманія.

Тамаш Кадар

Тамаш Кадар

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Він також розповів, що в цих чутках засмучує його найбільше, і пояснив, чому не спілкується з журналістами.

"Той факт, що я, нібито, просив більше грошей, щоб перейти в "Фехервар". Це неприємна брехня! Не кажучи вже про те, що якщо хтось проходить медогляд, то сторони повинні домовитися до того моменту. Тому це все брехня на всі 100%. Ось тому я і не спілкуюся з журналістами – ні з українськими, ні з угорськими", – додав футболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" націлилося на трансфер словенського легіонера "Фенербахче".

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Тема
Трансфери
Особа
Тамаш Кадар
Тег
ФК Динамо Київ
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Правильно, продолжай сливать Динамо и зарабатывать левые карточки!)
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