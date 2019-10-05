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6 жовтня • оновлено в 18:00
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"Цілий комплекс": лікар "Динамо" озвучив діагноз Бойка

4.3т Читати матеріал російською

Головний лікар першої команди "Динамо" Леонід Миронов розповів про стан здоров'я травмованого основного голкіпера.

"Цілий комплекс": лікар "Динамо" озвучив діагноз Бойка

"Денис Бойко на передматчевій розминці з "Лугано" в Санкт-Галене підвернув голеностоп. Ми вже зробили МРТ, яка показала, що у нього є перерозтягнення зв'язок зовнішньої групи гомілковостопного суглоба. В принципі, нічого страшного, адже розривів немає. Будемо сподіватися, що його лікування і реабілітація не займуть великий термін – в середньому, 7-10 днів. Цей час він буде лікуватися, проходити фізіотерапевтичні процедури, масаж, словом, цілий комплекс заходів", - цитує Миронова прес-служба "біло-синіх".

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Особа
Денис Бойко
Місце
Україна
Тег
ФК Динамо Київ
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