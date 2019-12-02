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2 грудня • оновлено в 11:08
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Церемонія вручення "Золотого м'яча"-2019: де дивитися онлайн, дата й час

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У Франції в понеділок, 2 грудня, відбудеться церемонія вручення найпрестижнішої індивідуальної нагороди в світовому футболі – "Золотого м'яча".

Шоу пройде в паризькому театрі "Шатле". Початок – о 21:30 за київським часом. Побачити пряму трансляцію церемонії можна буде в ефірі російського телеканалу "Матч ТВ", де показ супроводжуватиме студія за участю журналістів та експертів.

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Зазначимо, що на нагороду претендують 30 футболістів, зокрема відразу сім представників переможця Ліги чемпіонів "Ліверпуля". Головними претендентами на перемогу вважаються лідер "Барселони" Ліонель Мессі, зірка "Ювентуса" Кріштіану Роналду, захисник "Ліверпуля" Вірджіл ван Дейк і його партнер по команді Мохаммед Салах.

Крім того, буде вручено премію імені Раймона Копа – найкращому молодому гравцю у віці до 21 року. На неї претендує воротар збірної України Андрій Лунін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ вже назвали володаря "Золотого м'яча" 2019 року.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Мохаммед Салах Кріштіану Роналду Ліонель Мессі
Місце
Франція Париж
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