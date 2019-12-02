Церемонія вручення "Золотого м'яча"-2019: де дивитися онлайн, дата й час

У Франції в понеділок, 2 грудня, відбудеться церемонія вручення найпрестижнішої індивідуальної нагороди в світовому футболі – "Золотого м'яча".
Шоу пройде в паризькому театрі "Шатле". Початок – о 21:30 за київським часом. Побачити пряму трансляцію церемонії можна буде в ефірі російського телеканалу "Матч ТВ", де показ супроводжуватиме студія за участю журналістів та експертів.
3⃣0⃣ nommés, 1⃣ seul élu.- #BallondOr (@francefootball) 1 грудня 2019 р
Lundi, vous connaîtrez le classement complet du #Ballondor France Football 2019.
👉 La liste complète des 30 nommés: https://t.co/FcvwEBRgW9 pic.twitter.com/fzljFcCL3I
Зазначимо, що на нагороду претендують 30 футболістів, зокрема відразу сім представників переможця Ліги чемпіонів "Ліверпуля". Головними претендентами на перемогу вважаються лідер "Барселони" Ліонель Мессі, зірка "Ювентуса" Кріштіану Роналду, захисник "Ліверпуля" Вірджіл ван Дейк і його партнер по команді Мохаммед Салах.
Крім того, буде вручено премію імені Раймона Копа – найкращому молодому гравцю у віці до 21 року. На неї претендує воротар збірної України Андрій Лунін.
Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ вже назвали володаря "Золотого м'яча" 2019 року.
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