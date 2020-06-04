Головний тренер "Миная" Василь Кобін обурився календарем відновлення чемпіонату України з футболу в Першій лізі.

Василь Кобін ФК Минай

"Днями нам прислали календар відновлення чемпіонату. Ми не згодні з ним. Це вбивство футболістів – ігри з 2-го на 3-4 день. Як це встигнути? Наприклад, 30 липня ми граємо у Львові, 3 серпня у Краматорську, а це 1200 км дороги, а через 4 дні після цього ми вдома приймаємо "Волинь" і це може бути ключова гра! Як до неї підготуватися, якщо 2 з 4 днів – ми будемо в дорозі? Ну як це встигнути? Зрозуміло, що ПФЛ (Професійна футбольна ліга) хоче закінчити сезон у Першій лізі, але ж вони просто не знають, як це зробити", – цитує Кобіна пресслужба "Миная".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 березня УПЛ була припинена за дев'ять турів до закінчення сезону. У Кубку України залишилося провести півфінальні поєдинки та фінал. Представники клубів погодилися не відновлювати змагання в чемпіонаті України серед команд U-21 і U-19.

26 травня Міністерство охорони здоров'я України дало дозвіл на проведення матчів Favbet Ліги (УПЛ) та Кубку України, починаючи з 30 травня, без глядачів.

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