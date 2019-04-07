"Це нез'ясовно!" Фонсека не стримався після матчу з "Динамо"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека не зміг стримати емоцій, коментуючи роботу головного арбітра Масима Козиряцького в матчі Кубка України проти "Динамо".

Паулу Фонсека ФК Шахтар

"Сьогодні зустрілися дві великі команди. Шкода, що і третя команда не була на такому рівні. Дуже шкода, що сьогодні команда арбітрів не була на тому рівні, щоб судити таку гру. Не знаю, за якими критеріями вибирають арбітрів на такі матчі, команда суддів сьогодні і близько не була на рівні, якого вимагає такий поєдинок. Сьогодні були дві команди, які створювали видовище, а також третя команда, яка це видовище зіпсувала", - заявив португалець в ефірі телеканалу "Футбол 1".

На думку фахівця така велика кількість "гірчичників", це перебір.

"Це щось не від світу цього. Проти Мораеса фолят, а він ще й отримує жовту картку. Арбітр видаляє Гармаша, а потім починає показувати жовті картки, намагається щось зрівняти. Це нез'ясовно! Людина не розуміє, що він робить на поле. Шкода, адже "Шахтар" і "Динамо" показали сьогодні видовище, команди заслуговували сьогодні іншого суддівства. Складно, коли немає компетенції. Дуже складно. Я засмучений, гра могла бути трохи іншою", – підсумував Фонсека.

Нагадаємо, що зустріч 1/4 фіналу Кубка країни "Шахтар" - "Динамо" завершилася перемогою "гірників" в серії післяматчевих пенальті.

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