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"Це нас завело": Караваєв розповів про вчинок Шевченка перед грою з Сербією

3.8тЧитати матеріал російською

Півзахисник збірної України Олександр Караваєв зізнався, що команді дуже допомогла мотиваційна промова головного тренера.

"Промова, яку сказав перед матчем Шевченко в роздягальні, нас так завела. Я після гри просто отримав задоволення, шалено приємні емоції. Що саме говорив Шевченко? Давайте це залишиться мiж нами. Мова була дуже сильна. Ми виконали, що від нас вимагали, це принесло свої плоди. Нас дуже сильно мотивувала промова, я бачив, як горіли очі у гравців на полі і на лавці", – цитує футболіста tribuna.com.

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Нагадаємо, що гра 3-го туру кваліфікації чемпіонату Європи з футболу Україна - Сербія завершилась з рахунком 5:0. По дублю на рахунку Віктора Циганкова і Євгена Коноплянки. Пізніше з'явилося відео, як стадіон у Львові фантастично виконує наш гімн.

Крім того, успіх українських футболістів викликав захват у Росії. Фанати визнають перевагу нашої команди.

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Тема
Євро-2020
Особи
Олександр КараваєвАндрій Шевченко
Місце
УкраїнаЛьвів
Тег
збірна України з футболу
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