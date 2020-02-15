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15 лютого • оновлено в 09:28
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"Це ганьба!" Українського тренера загнобили через російську мову

1.4т
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Головний тренер київського "Динамо" U-19 Ігор Костюк після матчу проти загребського "Динамо" підбив підсумки російською мовою, на відміну від свого хорватського колеги.

Ігор Йовичевич, тренер клубу "Динамо" Загреб, який переміг в серії пенальті, дав інтерв'ю журналістам українською мовою. У мережі підмітили інцидент і загнобили Костюка (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Ігоря Костюка загнобили через російську мову

Ігоря Костюка загнобили через російську мову

Скріншот

"Яка ж нескінченний ганьба. Сьогодні в Києві після єврокубкового матчу U-19 між "Динамо" Київ і "Динамо" Загреб, який хорватська молодь виграла по пенальті, головні тренери дали післяматчеві коментарі. Що характерно, хорватський тренер Йовичевич давав інтерв'ю на українській мові, а тренер киян Игарь Кастюк, звичайно, як справжній савєцкий калхознік - па-русскі", – написав Сергій Солтасюк в Facebook.

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Під публікацією користувачі залишили більше сотні гнівних коментарів. Українського тренера попросили вивчити мову і більше не ганьбитися.

"Це ганьба!" Українського тренера загнобили через російську мову
"Це ганьба!" Українського тренера загнобили через російську мову
"Це ганьба!" Українського тренера загнобили через російську мову
"Це ганьба!" Українського тренера загнобили через російську мову
"Це ганьба!" Українського тренера загнобили через російську мову
"Це ганьба!" Українського тренера загнобили через російську мову
"Це ганьба!" Українського тренера загнобили через російську мову
"Це ганьба!" Українського тренера загнобили через російську мову
"Це ганьба!" Українського тренера загнобили через російську мову
"Це ганьба!" Українського тренера загнобили через російську мову
"Це ганьба!" Українського тренера загнобили через російську мову

Як писав OBOZREVATEL раніше, "Динамо" програло серію пенальті і вилетіло з Юнацької ліги УЄФА.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна
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