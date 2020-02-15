"Це ганьба!" Українського тренера загнобили через російську мову

Головний тренер київського "Динамо" U-19 Ігор Костюк після матчу проти загребського "Динамо" підбив підсумки російською мовою, на відміну від свого хорватського колеги.

Ігор Йовичевич, тренер клубу "Динамо" Загреб, який переміг в серії пенальті, дав інтерв'ю журналістам українською мовою. У мережі підмітили інцидент і загнобили Костюка (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Ігоря Костюка загнобили через російську мову Скріншот

"Яка ж нескінченний ганьба. Сьогодні в Києві після єврокубкового матчу U-19 між "Динамо" Київ і "Динамо" Загреб, який хорватська молодь виграла по пенальті, головні тренери дали післяматчеві коментарі. Що характерно, хорватський тренер Йовичевич давав інтерв'ю на українській мові, а тренер киян Игарь Кастюк, звичайно, як справжній савєцкий калхознік - па-русскі", – написав Сергій Солтасюк в Facebook.

Під публікацією користувачі залишили більше сотні гнівних коментарів. Українського тренера попросили вивчити мову і більше не ганьбитися.

Як писав OBOZREVATEL раніше, "Динамо" програло серію пенальті і вилетіло з Юнацької ліги УЄФА.

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