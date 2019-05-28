"Нічого не знаю": зірка збірної України відреагував на чутки про "Спартак"

Півзахисник збірної України та бельгійського клубу "Генк" Руслан Малиновський, якого "сватають" у московський "Спартак", не підтвердив інформацію про те, що незабаром покине свою нинішню команду.

"Це все інтернет, чутки. Я взагалі цього тижня ні з ким ніяких переговорів не вів, відпочивав із сім'єю. Сам читав все це в інтернеті, мене запитують, а я нічого не знаю. Зараз ніякої конкретики немає. Чи точно йду з "Генка"? Ще подивимося. Клуб спробує утримати, але будемо розмовляти. В клубу багато турбот, пішов тренер, тому будемо спілкуватися", — сказав Малиновський у коментарі "Футбол News".

Руслан Малиновський

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Як повідомляв OBOZREVATEL, один із грандів італійської Серії А клуб "Наполі" має серйозний намір підписати контракт із гравцем збірної України, півзахисником бельгійського "Генка" Русланом Малиновським.

За інформацією CalcioNapoli24, команда з Неаполя вже звернулася до керівництва "Генка" з приводу ціни на українського хавбека, який провів хороший сезон і допоміг команді виграти чемпіонській титул.

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