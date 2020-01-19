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19 січня • оновлено в 18:27
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"Тривожна ситуація" з Луніним змусила "Реал" піти на радикальний крок

1.8т
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Невдала оренда голкіпера збірної України Андрія Луніна змусила "Реал" створити спеціальний відділ, щоб в майбутньому уникнути помилок, коли гравець у новому клубі не отримує ніякого часу.

Андрій Лунін

Андрій Лунін

За твердженням Marca, ситуація, в якій опинився Лунін, викликала тривогу у мадридців і клуб вирішив у майбутньому оцінювати всі можливі оренди, як гравців основної команди, так і молодіжних.

Тепер футболісти не будуть переходити в "дружні" клуби, а будуть аналізуватися тренери цих команд, їх спосіб спілкування з молодими гравцями, ситуація в команді, можлива конкуренція.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Лунін влітку 2018 року перейшов з луганської "Зорі" в мадридський "Реал". Через покупку лідера "Челсі" Тібо Куртуа воротар збірної України змушений був перейти на правах оренди в "Леганес", за який в чемпіонаті провів всього 5 матчів.

У серпні 2019-го Андрій був орендований "Вальядолідом" у "Реала" до кінця сезону. Разом з тим за всю першу половину сезону українець так і не зіграв жодного матчу в чемпіонаті Іспанії.

15 січня українець перейшов в команду другого за силою іспанського дивізіону "Реал Ов'єдо". Договір був підписаний до 30 червня 2020 року на правах оренди.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Андрiй Лунiн
Місце
Іспанія Мадрид
Тег
Реал Мадрид
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