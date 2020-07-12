Тричі перебивали пенальті: в Румунії воротар Попа відбив два і був вилучений

Міхай Попа відбив два пенальті і отримав червону картку. gsp.ro

Яскравий матч видали румунські команд "Рапід" і "Петролул" в матчі 1-го туру чемпіонату країни в Лізі 2 (другому за силою футбольному дивізіонi).

На 65-й хвилині "Петролул" заробив право на пенальті, проте удар Сергіу Арнауту відбив 19-річний воротар "Рапіда" Міхай Попа. Суддя прийняв рішення повторити 11-метровий, так як голкіпер завчасно вийшов з воріт.

Гравець став бурхливо протестувати і отримав за це жовту картку. Тренер "Петролула" поміняв гравця, що б'є, але ветеран Лоренцо Марінсеку також не переграв Попу. Той знову відбив удар, вийшовши з воріт.

Хлопець закотив істерику, побачив перед собою другий "гірчичник", і відправився відпочивати на трибуни. "Рапід" випустив запасного голкіпера, але його допомога навіть не знадобилася – суперник пробив мимо.

Зустріч, яку "Рапід" догравав удев'ятьох, завершилася з рахунком 0:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16-річний воротар "Ворскли" Павло Ісенко став головним героєм півфінального матчу Кубка України проти "Маріуполя".

Голкіпер збірної України U-17 в своєму дебютному поєдинку за першу команду полтавців вийшов на заміну на 118-й хвилині і відбив у серії післяматчевих пенальті три удари.