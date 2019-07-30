Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Трибуни в огні: що чекає "Динамо" та "Шахтар" після фанатського свавілля в Суперкубку України

2.2т Читати матеріал російською

Відкрили сезон так відкрили - інтрига, шикарна розв'язка та сама "вогняна" підтримка в історії Суперкубка України. "Динамо" та "Шахтар" давненько не грали таких дербі.

Але в цей раз фанати запалили "на грані фолу" (і навіть більше). Файера з петардами та інше - це вже норма звичайних матчів і навіть їх прикраса, проте в Одесі красивий саппорт легко міг перетворитися у велику проблему. І хоча гра закінчилася без ексцесів, але "Динамо" та "Шахтарю" ще належить поплатитися за підтримку своїх фанатів...

Новини
"Динамо" перевернуло матч із "Шахтарем" і виграло Суперкубок України

Хто як запалював?

"Гаряче" відкриття сезону вже входить в традицію, і, незважаючи на всі заборони, фаєрам і петардам ніхто не здивувався. Навпаки, звичайних уболівальників молодшого віку фанатське піро навіть приводить у захват (та й в цілому створює відмінну атмосферу на стадіоні).

Фаєр-шоу від ультрас "Шахтаря"

Фаєр-шоу від ультрас "Шахтаря"

На цей раз обидва фан-сектори запаслися фаєрами червоного кольору (який, до слова, ближче до кольорів "Шахтаря") і петардами. Шахтарівські фани запалили 3-4 рази за гру, динамівські - на пару раз більше, але менш масштабно. Бенефісом стало фаєр-шоу з обох сторін і повністю задимлений стадіон з чадним запахом сірки на кілька хвилин. Плюс рясне використання петард на протязі всього матчу.

Де перейшли межу?

Багато де. І тут не йдеться про загальну заборону використання на трибунах піротехнічних засобів. Викидання петард і фаєрів на поле, кидання їх у голкіперів та в співробітників біля трибун (разом з шматками поламаних стільців) - палицю перегнули в багатьох місцях.

Догораючий фаєр фанатів "Динамо", кинутий на поле

Догораючий фаєр фанатів "Динамо", кинутий на поле

В цілому всього цього могло і не бути, але ультрас не могли втриматися від провокації як ворожого табору, так і команди суперника. "Динамівці" почали першими підкидати петарди до лінії поля майже біля воріт, а фани "Шахтаря" запустили "снаряд" у район Бойко. Встановити, чи потрапила петарда точно у воротаря "Динамо", дуже важко, але що вибух був зовсім поруч - це факт. До того ж, сам голкіпер киян не став би просто так валитися і робити паузу в грі через вибух петард на секторі, чого було в достатку.

Звичайно, динамівський сектор не міг не відповісти: через кілька хвилин після "заряду" в Бойко - запущений фаєр в Андрія Пятова. Цілеспрямовано кинутий в бік голкіпера палаючий фаєр. Благо для воротаря, об'єкт не досяг мети. А якби досяг, справа могла обернутися для П'ятова опіком, а матч міг зірватися.

Голкіпер "Шахтаря" Андрій П'ятов виносить за лінію поля кинутий фанами "Динамо" фаєр

Голкіпер "Шахтаря" Андрій П'ятов виносить за лінію поля кинутий фанами "Динамо" фаєр

Хоча гра формально була під загрозою зупинки ще в першому таймі. Після декількох прохань диктора припинити використання "піро" по стадіону оголосили, що в разі подальшого порушення правил поведінки на трибунах арбітр може зупинити матч. І тільки терпіння самого рефері не викликало зупинку/зрив/перенесення Суперкубка з подальшими наслідками. Однак після кинутого на поле фаєра з боку динамівських ультрас в сторону Пятова судді напевно варто було робити паузу.

Погаласували і розбіглися, а штрафи оплатять клуби

Так, в санкціях для клубів немає сумнівів - АФУ (раніше - ФФУ) не пропустить можливості оштрафувати учасників матчу за такі явні порушення. Навіть коли це порушення команд, а самих уболівальників.

Фан-сектор "Шахтаря" запалював файєри кілька разів за матч

Фан-сектор "Шахтаря" запалював файєри кілька разів за матч

Від 50-ти до 500 тис. гривень - суми, які "Динамо" і "Шахтар" (а також й інші клуби УПЛ, якщо є прецеденти) платять по кілька разів за сезон за поведінку своїх уболівальників. Часто фігурують суми 100-200 тис. гривень, але киянам в минулому сезоні вручили чек і на півмільйона гривень. Кілька разів в середньому по 200 тис. грн. - і набігає сума майже в 1 мільйон. Така ціна за підтримку?

До всього іншого, для клубу (або навіть обох, на розсуд КДК) можуть закрити стадіон на один або кілька матчів - "Динамо" вже не раз грало домашні матчі при порожніх трибунах. Немає підстав очікувати ухилення від санкцій і зараз - ультрас явно переборщили з піро, а динамівський сектор відкрито йшов на конфронтацію зі стюардами та "силовиками" в кінці гри, кидаючи в них і фаєри, й інші предмети. Сміливо можна припустити, що "Динамо" за фаєри та пошкоджене майно стадіону (поламані стільці та загороджувальна сітка) чекає штраф близько 300-400 тис. гривень, а "Шахтар" за фаєри покарають на 100-200 тис.

Що буде далі?

Нічого нового - нові фанатські безлади (це ще не дійшла справа до вибігання на поле), штрафи та терпіння клубів. На сьогоднішній день клуби нічого не можуть вдіяти зі своїми фанатами - будь-які серйозні санкції проти ультрас позбавлять команди суттєвої підтримки і зроблять "мертві" трибуни на матчах УПЛ ще мертвішими.

"За підтримку треба платити" - приблизно такий висновок зробив Андрій Русол, будучи одним з керівників "Дніпра" в 2013-му і кажучи про поведінку фанатів на трибунах. Після цього українські клуби істотно збідніли та від багато чого відмовилися, але продовжують платити за поведінку своїх ультрас. Так, не такі вже й суттєві гроші, якщо дивитися на весь клубний бюджет, але тим не менше.

Це легше, ніж глобально і детально працювати з фанатами, виховуючи вболівальницьку культуру, встановивши нормальні рамки фанатського саппорта та усунувши кидання фаєрів на поле і в голкіперів. Так що чекаємо нових пригод ультрас і рясного запаху сірки на трибунах.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Динамо - Шахтар" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Теми
Динамо - Шахтар Суперкубок України ФФУ Прем'єр-ліга України
Особи
Андрій Пятов Денис Бойко
Теги
ФК Динамо Київ ФК Шахтар стадіон Чорноморець
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
0
Смішно
1
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel