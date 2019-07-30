Трибуни в огні: що чекає "Динамо" та "Шахтар" після фанатського свавілля в Суперкубку України

Відкрили сезон так відкрили - інтрига, шикарна розв'язка та сама "вогняна" підтримка в історії Суперкубка України. "Динамо" та "Шахтар" давненько не грали таких дербі.

Але в цей раз фанати запалили "на грані фолу" (і навіть більше). Файера з петардами та інше - це вже норма звичайних матчів і навіть їх прикраса, проте в Одесі красивий саппорт легко міг перетворитися у велику проблему. І хоча гра закінчилася без ексцесів, але "Динамо" та "Шахтарю" ще належить поплатитися за підтримку своїх фанатів...

Хто як запалював?

"Гаряче" відкриття сезону вже входить в традицію, і, незважаючи на всі заборони, фаєрам і петардам ніхто не здивувався. Навпаки, звичайних уболівальників молодшого віку фанатське піро навіть приводить у захват (та й в цілому створює відмінну атмосферу на стадіоні).

Фаєр-шоу від ультрас "Шахтаря"

На цей раз обидва фан-сектори запаслися фаєрами червоного кольору (який, до слова, ближче до кольорів "Шахтаря") і петардами. Шахтарівські фани запалили 3-4 рази за гру, динамівські - на пару раз більше, але менш масштабно. Бенефісом стало фаєр-шоу з обох сторін і повністю задимлений стадіон з чадним запахом сірки на кілька хвилин. Плюс рясне використання петард на протязі всього матчу.

Де перейшли межу?

Багато де. І тут не йдеться про загальну заборону використання на трибунах піротехнічних засобів. Викидання петард і фаєрів на поле, кидання їх у голкіперів та в співробітників біля трибун (разом з шматками поламаних стільців) - палицю перегнули в багатьох місцях.

Догораючий фаєр фанатів "Динамо", кинутий на поле

В цілому всього цього могло і не бути, але ультрас не могли втриматися від провокації як ворожого табору, так і команди суперника. "Динамівці" почали першими підкидати петарди до лінії поля майже біля воріт, а фани "Шахтаря" запустили "снаряд" у район Бойко. Встановити, чи потрапила петарда точно у воротаря "Динамо", дуже важко, але що вибух був зовсім поруч - це факт. До того ж, сам голкіпер киян не став би просто так валитися і робити паузу в грі через вибух петард на секторі, чого було в достатку.

Звичайно, динамівський сектор не міг не відповісти: через кілька хвилин після "заряду" в Бойко - запущений фаєр в Андрія Пятова. Цілеспрямовано кинутий в бік голкіпера палаючий фаєр. Благо для воротаря, об'єкт не досяг мети. А якби досяг, справа могла обернутися для П'ятова опіком, а матч міг зірватися.

Голкіпер "Шахтаря" Андрій П'ятов виносить за лінію поля кинутий фанами "Динамо" фаєр

Хоча гра формально була під загрозою зупинки ще в першому таймі. Після декількох прохань диктора припинити використання "піро" по стадіону оголосили, що в разі подальшого порушення правил поведінки на трибунах арбітр може зупинити матч. І тільки терпіння самого рефері не викликало зупинку/зрив/перенесення Суперкубка з подальшими наслідками. Однак після кинутого на поле фаєра з боку динамівських ультрас в сторону Пятова судді напевно варто було робити паузу.

Погаласували і розбіглися, а штрафи оплатять клуби

Так, в санкціях для клубів немає сумнівів - АФУ (раніше - ФФУ) не пропустить можливості оштрафувати учасників матчу за такі явні порушення. Навіть коли це порушення команд, а самих уболівальників.

Фан-сектор "Шахтаря" запалював файєри кілька разів за матч

Від 50-ти до 500 тис. гривень - суми, які "Динамо" і "Шахтар" (а також й інші клуби УПЛ, якщо є прецеденти) платять по кілька разів за сезон за поведінку своїх уболівальників. Часто фігурують суми 100-200 тис. гривень, але киянам в минулому сезоні вручили чек і на півмільйона гривень. Кілька разів в середньому по 200 тис. грн. - і набігає сума майже в 1 мільйон. Така ціна за підтримку?

До всього іншого, для клубу (або навіть обох, на розсуд КДК) можуть закрити стадіон на один або кілька матчів - "Динамо" вже не раз грало домашні матчі при порожніх трибунах. Немає підстав очікувати ухилення від санкцій і зараз - ультрас явно переборщили з піро, а динамівський сектор відкрито йшов на конфронтацію зі стюардами та "силовиками" в кінці гри, кидаючи в них і фаєри, й інші предмети. Сміливо можна припустити, що "Динамо" за фаєри та пошкоджене майно стадіону (поламані стільці та загороджувальна сітка) чекає штраф близько 300-400 тис. гривень, а "Шахтар" за фаєри покарають на 100-200 тис.

Що буде далі?

Нічого нового - нові фанатські безлади (це ще не дійшла справа до вибігання на поле), штрафи та терпіння клубів. На сьогоднішній день клуби нічого не можуть вдіяти зі своїми фанатами - будь-які серйозні санкції проти ультрас позбавлять команди суттєвої підтримки і зроблять "мертві" трибуни на матчах УПЛ ще мертвішими.

"За підтримку треба платити" - приблизно такий висновок зробив Андрій Русол, будучи одним з керівників "Дніпра" в 2013-му і кажучи про поведінку фанатів на трибунах. Після цього українські клуби істотно збідніли та від багато чого відмовилися, але продовжують платити за поведінку своїх ультрас. Так, не такі вже й суттєві гроші, якщо дивитися на весь клубний бюджет, але тим не менше.

Це легше, ніж глобально і детально працювати з фанатами, виховуючи вболівальницьку культуру, встановивши нормальні рамки фанатського саппорта та усунувши кидання фаєрів на поле і в голкіперів. Так що чекаємо нових пригод ультрас і рясного запаху сірки на трибунах.

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