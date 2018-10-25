Тренера "Зеніту" "замочили" перед матчем Ліги Європи

Головний тренер "Зеніту" Сергій Семак потрапив у курйозну ситуацію перед матчем Ліги Європи. Під час інтерв'ю російського фахівця намочила працююча на полі система поливу.

Семаку довелося відійти від об'єктиву камер, щоб сховатися від потоку води, що летів на нього.

Відео моменту потрапило на офіційну сторінку в Twitter "Зеніту".

"Для всього іншого є "дах", - підписали ролик петербуржці.

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Нагадаємо, що в третьому матчі групового раунду Ліги Європи "Зеніт" здобув вольову перемогу над "Бордо". На гол Бріана на 26-й хвилині петербуржці відповіли двома забитими м'ячами від Дзюби і Кузяєва.

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