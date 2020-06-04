Тренер "Вест Гема" оцінив форму Ярмоленка після карантину

Головний тренер "Вест Гема" Девід Моєс висловився про фізичну готовність півзахисника збірної України Андрія Ярмоленка, який пропустив довгий час через травму.

"У Ярмоленка була травма, він не був готовий до виходу на поле. Пауза в футболі дала йому чудову можливість набрати форму", – цитує слова Моєса офіційний сайт лондонського клубу.

Андрій Ярмоленко

Він також зазначив, що футболістам буде непросто уникнути пошкоджень під час тренувань і контрольних поєдинків після трьох місяців без ігрової практики.

Нагадаємо, що Ярмоленко отримав травму в середині грудня 2019 року, вийшовши на заміну у виїзному матчі англійської Прем'єр-ліги проти "Саутгемптона". Спершу очікувалося, що він зможе повернутися на поле в лютому, але відновлення українця затягнулося, тому він не встиг зіграти за "Вест Гем" до призупинення сезону через пандемію коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, турецький "Фенербахче" зацікавлений у трансфері Андрія Ярмоленка. Стамбульський клуб вже почав переговори з англійцями.

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