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16 травня • оновлено в 03:32
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Тренер німецького клубу Хайко Херрліх пропустить відновлення чемпіонату через зубну пасту

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Головний тренер "Аугсбурга" Хайко Херрліх не зможе допомогти своїй команді в першому матчі після відновлення німецької Бундесліги проти "Вольфсбурга" через порушення карантину.

Як повідомляє видання Reuters, Херрліх порушив суворі правила, встановлені Футбольною лігою Німеччини. Вони забороняють футболістам і тренерському штабу залишати готель протягом двох тижнів перед поновленням сезону. У наставника "Аугсбурга" закінчилася зубна паста, і він вирішив вийти в найближчий магазин.

Хайко Херрліх і його помічник

Хайко Херрліх і його помічник

"Я помилився, залишивши готель. Я дотримувався всіх правил гігієни, але цього недостатньо, вже нічого не змінити. Я не зумів подати правильний приклад футболістам і громадськості, тому надалі буду робити все, щоб більше повторювати таких помилок", – сказав Херрліх.

Відзначається, що він зможе повернутися до роботи з командою, коли здасть два негативних тести на коронавірус.

Нагадаємо, що німецька Бундесліга відновлює матчі з суботи, 16 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник мадридського "Реала" Лука Йович ледь не помер під час карантину, впавши з великої висоти.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Чемпіонат Німеччини
Місце
Німеччина
Тег
карантин
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