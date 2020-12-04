Тренер "Гента" про суддівство українки Монзуль в ЛЄ: я такого ще не бачив

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
11,0 т.
Катерина Монзуль

Головний тренер "Гента" Вім Де Декер залишився вкрай незадоволений рішенням української арбітрині Катерини Монзуль заборонити гравцеві команди Вадісу Одіджі-Офое вийти на заміну в матчі Ліги Європи проти "Слована".

Як повідомляє видання Sporza.be, футболіст отримав мікротравму під час розминки, тому ухвалили рішення замінити його в стартовому складі. "Генку" вдалося домовитися про його вихід на поле з УЄФА, однак наша співвітчизниця скасувала заміну, тому гравцеві, замість якого мав вийти Одіджа-Офое, довелося продовжувати поєдинок.

"Перед матчем у Вадіса були проблеми зі стопою, а раніше з литковим м'язом, тому ми вирішили не ризикувати й випустити в стартовому складі Дорша. Одіджа-Офое сів на трибуні, оскільки на лавці для запасних не було вільних місць. Після безлічі спроб нам вдалося додзвонитися в УЄФА і отримати дозвіл на вихід Вадіса на поле, однак суддівська бригада скасувала цю заміну. Я такого ще не бачив, особливо на такому рівні", – розповів про ситуацію Де Декер.

Матч, який обслуговувала Монзуль та її бригада, закінчився сенсаційною перемогою "Слована" з рахунком 2:1. Наша арбітриня показала сім жовтих карток.

Єдиний гол "Гента" в поєдинку забив українець Роман Яремчук, а вирішальний м'яч на свій рахунок записав інший наш співвітчизник Тарас Качараба. Бельгійський клуб програв ксі п'ять матчів на груповій стадії Ліги Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна ввійшла в історію Ліги націй завдяки роботі Монзуль на одній із ігор турніру.

Ліга ЄвропиГентКатерина Монзуль