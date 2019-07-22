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Тренер "Аталанти" захопився лідером збірної України

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Джан П'єро Гасперіні – головний тренер італійської "Аталанти", куди нещодавно перебрався один із лідерів національної збірної з футболу Руслан Малиновський, розсипався у компліментах українському півзахиснику і розповів, як команда готується до дебютної Ліги чемпіонів.

"Мені подобається ця команда. Бачу, звичайно, що гравці вже втомилися через напружені заняття, проте всі відчувають чималий ентузіазм перед сезоном", – заявив наставник в інтерв'ю клубному каналу.

Руслан Малиновський на передсезонному зборі

Руслан Малиновський на передсезонному зборі

Говорячи про новачка команди – українського півзахисника Руслана Малиновського, Гасперіні особливо відзначив сильні сторони футболіста

"Якщо говорити про Руслана, то помітно, що ми придбали індивідуально неймовірно сильного гравця, незважаючи на фізичні кондиції і той факт, що він у нових команді й місті.

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Малиновський завоював титул чемпіона з "Генком", грає за збірну України і, напевно, був найкращим футболістом Бельгії у минулому сезоні", – зазначив головний тренер італійської "Аталанти".

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан італійської "Аталанти" Алехандро Гомес привітав новачка команди українського півзахисника Руслана Малиновського.

На своїй сторінці в Instagram аргентинець у stories написав українською: "Ласкаво просимо", а також прикріпив фото з Русланом і відмітив його.

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Теми
Чемпіонат Італії Ліга чемпіонів
Особа
Руслан Малиновський
Тег
ФК Аталанта
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