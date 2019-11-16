"Треба швидше гасити": Шевченко згадав про конфлікт перед матчем збірної України

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко, напередодні заключного поєдинку відбору на чемпіонат Європи-2020 проти Сербії, дав традиційну пресконференцію.

На думку наставника, те, що на стадіоні не будуть присутні глядачі, є великим мінусом для команди.

"Звичайно, нам однозначно буде не вистачати наших уболівальників тут... Якщо не помиляюся, відсутність тут наших уболівальників - попередня домовленість між федераціями. Якщо є або може бути конфлікт, це треба швидше гасити. Ми з повагою ставимося до свого суперника, це хороша команда, і ми повноцінно підходимо до цього матчу", - цитує Андрія Миколайовича кореспондент OBOZREVATEL.

Шевченко впевнений, що з мотивацією у його підопічних проблем не буде.

"У нас теж є своя мотивація, незважаючи на ситуацію сербів і їхні шанси ще вийти. Нам треба брати очки, щоб бути сіяними в кошику і зайняти там місце вище. Так, ми розуміємо ситуацію Сербії і як вони підійдуть до цього матчу, але ми готуємося до цього матчу з хорошою мотивацією", - зазначив тренер.

Шевченко закликав усіх любителів футболу забути про розгромний результат в першому матчі між цими збірними.

"Не думаю, що зараз рахунок гри у Львові має якесь значення. Тоді у нас було завдання взяти три очки, і ми це зробили. А який був рахунок в результаті, так це не відображає суть всієї гри. У сербської команди зараз свої завдання, а ми дивимося за свої - взяти очки, щоб мати позиції вище при жеребкуванні і впевнено дивитися у майбутнє", - підсумував коуч.

Нагадаємо, що 14 жовтня Україна, обігравши в Києві Португалію, достроково оформила вихід до фінальної частини Євро-2020, посівши підсумкове перше місце в таблиці

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