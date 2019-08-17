Трансфер Коноплянки під загрозою зриву: названа причина

З переходом Євгена Коноплянки з "Шальке" в "Бешикташ" виникли труднощі.

"Угода з "Бешикташем" знаходиться в хиткому стані. Сторони не можуть домовитися по оплаті", – написав журналіст Sky Sport Deutschland Дірк Шларманн у себе в Twitter.

8 серпня стало відомо, що 29-річний півзахисник збірної України підпише з турками трирічний контракт із зарплатою 2 мільйони євро на рік.

Наш співвітчизник повинен був прибути в Стамбул на цьому тижні, після чого про контракт планувалося повідомити офіційно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, клуби вдарили по руках, домовившись про ціну в 3 млн євро. До цього "Шальке" наполягав на сумі в 4 млн, тоді як стамбульці традиційно торгувалися, маючи намір купити українця задешево - всього за 2 млн. У підсумку золота середина була знайдена.

Нагадаємо, що раніше головним претендентом на Коноплянку вважався інший турецький гранд - "Фенербахче", однак він так і не зійшовся в ціні з нинішнім володарем прав на українського гравця.

На початку літа в "Шальке" "поставили хрест" на Коноплянці, заявивши, що півзахисникові потрібно шукати "новий виклик".

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!