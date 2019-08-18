"Типове б*дло": Ракицького зацькували за вчинок в чемпіонаті Росії

Український футболіст пітерського "Зеніту" Ярослав Ракицький нарвався на велику кiлькiсть критичних коментарів у мережі після матчу 6-го туру чемпіонату Росії з "Ахматом" (0:0).

Ексзащітік збірної України на останніх секундах спровокував масову бійку з чеченськими гравцями. Російські вболівальники порівняли Ярослава з "б*длом", порекомендували йому звернутися до психіатра, а також з сарказмом відзначили, що такими діями він лише виграв час для суперника.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські вболівальники закидали в соцмережах Ракицького образами, "вітаючи" захисника з ювілеєм. 3 серпня футболістові російського "Зеніту" виповнилося 30 років.

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