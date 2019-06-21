Лідер молодіжної збірної України з футболу Юхим Конопля розповів, що в команді завжди панувала чудова атмосфера.

Переможець чемпіонату світу U-20 заявив, що гравці між собою ніколи не ділилися за клубному ознакою.

"Ніколи ніякої напргу не було, ніяких розмов на тему: ти – з "Динамо", я – з "Шахтаря", ти – "хохол", я – "кріт". Всі пацани – чесні і чисті. Тому, звичайно, багато хороших слів на прощальному банкеті говорили, як горді один одним, як шкода розлучатися", – наводить слова футболіста "Шахтаря" видання "Сегодня".

ФФУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Юхим Конопля жорстко пройшовся по футболістах збірної Італії U-20, розповівши про їх провокації в півфіналі чемпіонату світу.

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