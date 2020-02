Техніка на рівні: новачок "Барселони" осоромився під час презентації

Новачок "Барселони" датчанин Мартін Брейтуейт, який прийшов у команду через довгострокові травми ключових гравців, невдало проявив себе під час презентації в новій команді.

28-річний футболіст спробував виконати фінт під назвою "веселка", але двічі зазнав невдачі, чим викликав сміх у мережі. "Коли в резюме ви пишете, що вільно володієте французькою, і вам доводиться демонструвати свої навички вже у перший день роботи", – підписали відео на Twitter-каналі FourFourTwo.

When you put "fluent in French" on your CV and then you have to do it on your first day pic.twitter.com/XMhFT08df6