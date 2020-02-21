Техніка на рівні: новачок "Барселони" осоромився під час презентації

Новачок "Барселони" датчанин Мартін Брейтуейт, який прийшов у команду через довгострокові травми ключових гравців, невдало проявив себе під час презентації в новій команді.

28-річний футболіст спробував виконати фінт під назвою "веселка", але двічі зазнав невдачі, чим викликав сміх у мережі. "Коли в резюме ви пишете, що вільно володієте французькою, і вам доводиться демонструвати свої навички вже у перший день роботи", – підписали відео на Twitter-каналі FourFourTwo.

Мартін Брейтуейт

When you put "fluent in French" on your CV and then you have to do it on your first day pic.twitter.com/XMhFT08df6 - FourFourTwo (@FourFourTwo) February 21, 2020

Нагадаємо, що внаслідок травм нападників Луїса Суареса й Усмана Дембеле "Барселона" звернулася до Федерації футболу Іспанії, попросивши дозвіл на покупку заміни гравцям поза межами трансферного вікна. Отримавши його, каталонський клуб підписав найкращого бомбардира "Леганеса" за суму відступних у розмірі 18 мільйонів євро, чим викликав велике невдоволення у керівників команди, яка веде боротьбу за виживання в Ла Лізі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі другого за силою іспанського дивізіону гравець "Фуенлабради" Крістобаль Маркес був двічі вилучений з поля за 2 хвилини.

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