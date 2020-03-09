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9 березня • оновлено в 17:56
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Тарасу Степаненку потрібна операція після травми меніска

3.3т
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Один із лідерів донецького "Шахтаря" і збірної України Тарас Степаненко відчуває проблеми з меніском, які можна вирішити тільки шляхом хірургічного втручання.

Як повідомляє видання Zbirna, "гірники" ще не визначилися з термінами проведення операції. Незважаючи на її необхідність, Степаненко здатний, перемагаючи біль, взяти участь у декількох матчах команди, але відновлення після хірургічного втручання може зайняти близько місяця.

Тарас Степаненко

Тарас Степаненко

Відзначимо, що півзахисник пропустив виїзний поєдинок "Шахтаря" в українській Прем'єр-лізі проти "Колоса" і не буде доступний на перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Вольфсбурга", який відбудеться 12 березня. Він також може пропустити товариські зустрічі збірної України проти Франції (27 березня) та Польщі (31 березня).

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер національної команди Андрій Шевченко оголосив склад на березневий збір, виключивши зі складу кількох лідерів "Динамо".

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Особа
Тарас Степаненко
Теги
Збірна України з футболу ФК Шахтар отримав травму
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