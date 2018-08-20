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"Там спецназ, тут спецназ": Леоненко епічно відреагував на вихід "Динамо" до плей-офф Ліги чемпіонів

3.7тЧитати новину російською

Футболісти чеської "Славії" влаштували справжнє полювання на гравців київського "Динамо" в матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. На думку екс-нападника киян Віктора Леоненка, підопічним Хацкевича вдалося витримати жорсткий пресинг суперника, хоча сама гра у виконанні "біло-синіх" не порадувала.

"Динамо" грає в італійський футбол. Вони навіть "Славії", по суті, забили лише один гол, так як другий просто зарахували з положення поза грою. Це були військові дії, а не гра - і там спецназ, і тут спецназ. Слава Богу, "Динамо" витримало цей натиск спецназівців з "Славії"! А "Славія" ще й забила чистий гол, який скасували..." - сказав Леоненко в ефірі програми "Великий футбол".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський футбольний союз (УЄФА) відреагував на протест "Славією" результату матчу з "Динамо".

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Тема
Ліга чемпіонів
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
БК Динамо КиївФК Славiя
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