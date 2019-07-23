Свавілля як у 90-х: поліція в Росії жорстко побила фанатів, і чекає премій

У Росії трапився черговий гучний інцидент із футбольними фанатами. Після матчу 2-го туру прем'єр-ліги "Ростов" — "Спартак" бійці Росгвардії на стадіоні побили фанатів московського клубу.

Після поєдинку фанатів гостей довго не випускали з підтрибунного приміщення. Згодом між уболівальниками і ОМОНом виникла бійка.

Побиття ростовським ОМОНом уболівальників "Спартака" twitter.com/UgodnikOnTour

Користувачі в соцмережах повідомляють, що фанати "Спартака" 30 хвилин не могли покинути підтрибунне приміщення "Ростов Арени". Після цього розганяти натовп прибули поліцейські, котрі почали застосовувати насильство і спецзасоби проти уболівальників.

На відео, які з'явилися в інтернеті, видно, як представники ОМОНу б'ють уболівальників, добивають кийками фанатів, які вже лежать на підлозі.

Ну і понеслося!

Зі спини увірвався ОМОН і почав застосовувати спецзасоби до всіх без розбору, добиваючи впали.

Двадцять першого століття!

Просто нелюди! @rfsruofficial @rfpl pic.twitter.com/iayzz1HTUh - Угодник (@UgodnikOnTour) 20 липня 2019 р

Також користувачі пишуть, що взаємини поліції й уболівальників залишаються такими ж, як у "лихі 90-ті", і чемпіонат світу-2018 у Росії, на якому працювали "добрі поліцейські", навряд чи когось міг ввести в оману.

"Нічого не змінилося, була лише короткострокова відлига на місяць на період чемпіонату світу. На жаль, красені-стадіони таким "обслуговуванням інтересів уболівальників" залучати народ на трибуни точно не будуть. "Спартак" жорстко заступився за вболівальників — Антон Лісін молодець. РПЛ зробила заяву "і вашим, і нашим" — відреагували, але для галочки. А ось силовики в Ростові мовчать. І не випадково. Як повідомляють наші джерела в Ростові, деякі серйозно чекають нагороджень за забезпечення ефективної протидії", — пише Telegram-канал "Спорт и сплетни".

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексгравець збірної України Ярослав Ракицький спровокував бійку в матчі чемпіонату Росії.

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