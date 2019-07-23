Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Свавілля як у 90-х: поліція в Росії жорстко побила фанатів, і чекає премій

1.5т Читати матеріал російською

У Росії трапився черговий гучний інцидент із футбольними фанатами. Після матчу 2-го туру прем'єр-ліги "Ростов" — "Спартак" бійці Росгвардії на стадіоні побили фанатів московського клубу.

Після поєдинку фанатів гостей довго не випускали з підтрибунного приміщення. Згодом між уболівальниками і ОМОНом виникла бійка.

Побиття ростовським ОМОНом уболівальників "Спартака"

Побиття ростовським ОМОНом уболівальників "Спартака"

twitter.com/UgodnikOnTour

Користувачі в соцмережах повідомляють, що фанати "Спартака" 30 хвилин не могли покинути підтрибунне приміщення "Ростов Арени". Після цього розганяти натовп прибули поліцейські, котрі почали застосовувати насильство і спецзасоби проти уболівальників.

На відео, які з'явилися в інтернеті, видно, як представники ОМОНу б'ють уболівальників, добивають кийками фанатів, які вже лежать на підлозі.

Також користувачі пишуть, що взаємини поліції й уболівальників залишаються такими ж, як у "лихі 90-ті", і чемпіонат світу-2018 у Росії, на якому працювали "добрі поліцейські", навряд чи когось міг ввести в оману.

Новини
"Ворог не пройде!" Клуб Ракицького жорстоко покарав фаната через фінал "Гри престолів"

"Нічого не змінилося, була лише короткострокова відлига на місяць на період чемпіонату світу. На жаль, красені-стадіони таким "обслуговуванням інтересів уболівальників" залучати народ на трибуни точно не будуть. "Спартак" жорстко заступився за вболівальників — Антон Лісін молодець. РПЛ зробила заяву "і вашим, і нашим" — відреагували, але для галочки. А ось силовики в Ростові мовчать. І не випадково. Як повідомляють наші джерела в Ростові, деякі серйозно чекають нагороджень за забезпечення ефективної протидії", — пише Telegram-канал "Спорт и сплетни".

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексгравець збірної України Ярослав Ракицький спровокував бійку в матчі чемпіонату Росії.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Росія Ростов-на-Дону
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
7
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Онижедети...использовано 3 петарды (26-я минута) и 1 файер (55-я)....в Украине и взрыв гранаты каждый день это норма для свiдомо МАНДАйнутого бидла!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel