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Суркіс про матч із "Зорею": "Шахтар" – чемпіон по праву. "Динамо" треба працювати, щоб підтягнутися до його рівня

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
1,8 т.
Ігор Суркіс

Ігор Суркіс прокоментував матч із "Зорею". Liga.net

Президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував перемогу свого клубу над "Зорею" в 31-му турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі.

Керівник "біло-синіх" зізнався, що розумів, що будь-який інший результат, окрім перемоги, нічого не давав у боротьбі за друге місце.

"Але це не викликає радості. "Шахтар" – чемпіон по праву. Нам треба працювати, щоб підтягнутися до його рівня і скласти конкуренцію. Сьогоднішній матч – один із вирішальних, але ще є "Колос", не можемо там поступитися", – цитує Ігоря Михайловича tribuna.com з посиланням на ефір програми "Профутбол".

Суркіс засмучений важким графіком, а також травмою Миколенка.

"Це втрата. Караваєв – гарний, кваліфікований гравець, але це не його фланг. Треба працювати і ставити максимальні завдання. Коли будуть вирішені максимальні завдання – тоді я буду задоволений", – зазначив президент, додавши, що матч вийшов цікавим і таким, що відповідав очікуванням уболівальників.

"Футбол в Україні живий. Наступний сезон буде ще цікавішим", – підсумував Суркіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч "Динамо" – "Зоря" на НСК "Олімпійський" завершилася з рахунком 3:1, при тому, що кияни пропустили гол уже на 2-й хвилині.

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