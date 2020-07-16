Суркіс про матч із "Зорею": "Шахтар" – чемпіон по праву. "Динамо" треба працювати, щоб підтягнутися до його рівня

Президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував перемогу свого клубу над "Зорею" в 31-му турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі.

Керівник "біло-синіх" зізнався, що розумів, що будь-який інший результат, окрім перемоги, нічого не давав у боротьбі за друге місце.

"Але це не викликає радості. "Шахтар" – чемпіон по праву. Нам треба працювати, щоб підтягнутися до його рівня і скласти конкуренцію. Сьогоднішній матч – один із вирішальних, але ще є "Колос", не можемо там поступитися", – цитує Ігоря Михайловича tribuna.com з посиланням на ефір програми "Профутбол".

Суркіс засмучений важким графіком, а також травмою Миколенка.

"Це втрата. Караваєв – гарний, кваліфікований гравець, але це не його фланг. Треба працювати і ставити максимальні завдання. Коли будуть вирішені максимальні завдання – тоді я буду задоволений", – зазначив президент, додавши, що матч вийшов цікавим і таким, що відповідав очікуванням уболівальників.

"Футбол в Україні живий. Наступний сезон буде ще цікавішим", – підсумував Суркіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч "Динамо" – "Зоря" на НСК "Олімпійський" завершилася з рахунком 3:1, при тому, що кияни пропустили гол уже на 2-й хвилині.