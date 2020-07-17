Суркіс: потрібно хоча б спробувати кваліфікуватися до Ліги чемпіонів

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс відзначив прогрес своєї команди і висловив сподівання на вихід до групового турніру Ліги чемпіонів.

Він також заявив, що в заключному матчі УПЛ з "Колосом" гравці "біло-синіх" зобов'язані викластися на всі 100%.

"Вболівальники чекають від них золотих медалей, але, якщо в цьому сезоні не вийшло, то потрібно хоча б спробувати кваліфікуватися до Ліги чемпіонів. Хлопці це розуміють, вони ростуть, як футболісти, і команда росте. У нас же не 11 чоловік. Думаю, ті, хто здоровий, знайдуть в собі сили, вийдуть на поле, і в останньому матчі зіграють з повною самовіддачею", – наводить слова Суркіса прес-служба киян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "Динамо" здобуло вольову перемогу над "Зорею" і практично гарантував собі вихід до кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.