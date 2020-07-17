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Суркіс: потрібно хоча б спробувати кваліфікуватися до Ліги чемпіонів

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Футбол
1,9 т.
Ігор Суркіс

Ігор Суркіс відзначив прогрес "Динамо". ФК "Динамо" Київ

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс відзначив прогрес своєї команди і висловив сподівання на вихід до групового турніру Ліги чемпіонів.

Він також заявив, що в заключному матчі УПЛ з "Колосом" гравці "біло-синіх" зобов'язані викластися на всі 100%.

"Вболівальники чекають від них золотих медалей, але, якщо в цьому сезоні не вийшло, то потрібно хоча б спробувати кваліфікуватися до Ліги чемпіонів. Хлопці це розуміють, вони ростуть, як футболісти, і команда росте. У нас же не 11 чоловік. Думаю, ті, хто здоровий, знайдуть в собі сили, вийдуть на поле, і в останньому матчі зіграють з повною самовіддачею", – наводить слова Суркіса прес-служба киян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "Динамо" здобуло вольову перемогу над "Зорею" і практично гарантував собі вихід до кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонівФК Динамо КиївІгор Суркіс
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