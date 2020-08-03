Суркіс назвав 20-очкове відставання від "Шахтаря" збігом обставин

Президент "Динамо" Ігор Суркіс пообіцяв, що його команда буде боротися за перше місце в Прем'єр-лізі.

При цьому він підкреслив, що вболівальники більше не побачать 20-очкового відставання "біло-синіх" від свого одвічного конкурента "Шахтаря".

"Я вам гарантую, що відриву в 20 очок більше не буде. Це збіг обставин. Ми повинні боротися за перше місце. Нехай переможе найсильніший. В чесній спортивній боротьбі, а не коли два судді обслуговують матчі. Нічого не хочу поганого сказати про арбітрів. Але Монзуль, Романов, Монзуль, Романов... Вони постійно були під тиском. Це добре, що не було боротьби за "золото", – сказав Суркіс в ефірі передачі "Мага" на 112 каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Суркіс вперше розповів про реакцію президента "Шахтаря" Ріната Ахметова на прихід в "Динамо" Мірчі Луческу.