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18 грудня • оновлено в 15:52
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Суперник України на Євро-2020 ухвалив важливе тренерське рішення

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Екснападник "Манчестер Юнайтед" Руд ван Ністелрой і повний тезка голкіпера "Евертона" Мартена Стекеленбурга увійшли до тренерського штабу збірної Нідерландів із футболу.

Як повідомляє "Футбол 24", Ністелрой приєднається до голландців вже напередодні Євро-2020, оскільки зараз працює з юнацькою командою "ПСВ". Що стосується Стекеленбурга, то він почне роботу вже найближчим часом. Раніше він працював головним тренером збірної Нідерландів до 19 років.

Тренерський штаб збірної Нідерландів

Тренерський штаб збірної Нідерландів

Еспрессо.TV

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Нагадаємо, що голландці є суперниками нашої команди на Євро-2020. Матч збірної України проти підопічних Рональда Кумана відбудеться 14 червня в Амстердамі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один із лідерів збірної Нідерландів з великою ймовірністю пропустить чемпіонат Європи 2020 року.

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Тема
Євро-2020
Тег
Збірна Нідерландів з футболу
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