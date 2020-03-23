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23 березня • оновлено в 13:40
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Суперник "Шахтаря" по Лізі Європи почав тренування, незважаючи на карантин

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Суперник "Шахтаря" в 1/8 фіналу Ліги Європи німецький "Вольфсбург" відновив тренування.

За інформацією офіційного сайту клубу, 23 березня команда проведе заняття на домашньому стадіоні Wolkswagen Arena. Повідомляється, що футболісти будуть працювати виключно в тренажерному залі в невеликих групах в різний час.

Суперник "Шахтаря" по Лізі Європи почав тренування, незважаючи на карантин

ФК "Вольфсбург"

Відзначимо, що свій останній матч "Вольфсбург" провів 12 березня, коли приймав "Шахтар" в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи. Тоді "Вовки" (прізвисько німецької команди) програли на своєму полі чемпіонові України з рахунком 1:2. Коли відбудеться матч-відповідь – поки невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ФК "Шахтар" зробив офіційну заяву по матчу Ліги Європи з "Вольфсбургом" в Харкові.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Ліга Європи
Місце
Німеччина Вольфсбург
Теги
ФК Шахтар ФК Вольфсбург
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