Суперник для "Шахтаря"! Жеребкування Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція

Традиційно у кінці серпня на вболівальників чекає жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, де Україну представить "Шахтар".

Як і попередні кілька років, від нашої країни на груповій стадії ЛЧ грає тільки один клуб, який у статусі чемпіона потрапив у групу напряму. В основному раунді Ліги зіграють 32 команди з 14-ти країн, які при жеребкуванні розбиті на 4 кошики ("Шахтар" – у 2-му кошику).

"Шахтар" у групі Ліги чемпіонів точно не зіграє з іспанськими "Реалом" та "Атлетіко", німецькою "Борусією" Дортмунд, італійським "Наполі", англійським "Тоттенхемом", португальською "Бенфікою" і нідерландським "Аяксом" – всі вони в одному кошику з "Гірниками". Також УЄФА відразу розводить при жеребкуванні українські та російські клуби (в даному разі це "Зеніт" і "Локомотив").

Груповий етап ЛЧ розпочнеться 17 вересня. Закінчиться ж Ліга чемпіонів у цьому сезоні 30 травня – фінальний поєдинок відбудеться у Туреччині на Олімпійському стадіоні Ататюрка.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію жеребкування Ліги чемпіонів з Монако, яка розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Склад кошиків жеребкування Ліги чемпіонів

Кошик 1: "Ліверпуль", "Челсі", "Манчестер Сіті" (всі – Англія), "Барселона" (Іспанія), "Ювентус" (Італія), "Баварія" (Німеччина), ПСЖ (Франція), "Зеніт" (Росія)

Кошик 2: "Реал" Мадрид, "Атлетіко" (обидві – Іспанія), "Боруссія" Дортмунд (Німеччина), "Наполі" (Італія), "Шахтар" (Україна), "Тоттенхем" (Англія), "Аякс" ( Нідерланди), "Бенфіка" (Португалія)

Кошик 3: "Ліон" (Франція), "Байєр" (Німеччина), "Зальцбург" (Австрія), "Олімпіакос" (Греція), "Брюгге" (Бельгія) "Валенсія" (Іспанія), "Інтер" (Італія) , "Динамо" Загреб (Хорватія)

Кошик 4: "Локомотив" (Росія), "Генк" (Бельгія), "Галатасарай" (Туреччина), "Ред Булл" Лейпциг (Німеччина), "Славія" (Чехія), "Црвена Звезда" (Сербія), "Аталанта" (Італія), "Лілль" (Франція)

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Жеребкування ще не почалося

ДЕ ДИВИТИСЯ

У прямому ефірі жеребкування Ліги чемпіонів транслюватиме офіційний сайт УЄФА. В Україні на ТБ його покажуть ТК "Футбол", також жеребкування можна буде знайти у мовленні російських "Матч ТВ" і "Євроспорт 1", та білоруського "Білорусь 5"

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