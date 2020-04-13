"Засуньте подалі": Алієв показав результат тесту на коронавірус

Колишній футболіст київського "Динамо" Олександр Алієв опублікував фотографію з негативним результатом тесту на коронавірус і залишив послання своїм "доброзичливцям".

"Це моїм доброзичливцям. Читайте, і свої язики засуньте, як завжди, подалі. Не дочекаєтесь!" – підписав Алієв фотографію у себе в Instagram.

Олександр Алієв УНІАН

@ aliev_sasha88

Нагадаємо, що раніше ексфутболіст називав новини про численні смерті від коронавірусу фейком. Після однієї з прогулянок з дочкою він розповів підписникам, що у нього піднялася температура і почався кашель, і запитав, що йому робити далі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Алієв назвав вартість свого найдорожчого сексу за гроші і зізнався, що бив дружину, розповівши, за яких обставин це відбувалося.

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