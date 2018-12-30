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Став відомий найдорожчий футболіст українського чемпіонату

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Захисник донецького "Шахтаря" бразилець Ісмаїлі має найвищу трансферну ціну серед усіх гравців, які виступають в українській Прем'єр-Лізі. Щонайменше 18 мільйонів євро доведеться заплатити клубу, який захоче купити бразильця.

Ісмаїлі

Ісмаїлі

У десятку оновленого рейтингу, який опублікував авторитетний німецький портал transfermarkt.de увійшли семеро гравців "Шахтаря" і троє представників київського "Динамо". Серед гравців столичного клубу найдорожчу вартість має Віктор Циганков. Разом із гірниками Марлосом і Тарасом Степаненко футболісти ділять 3-5 місця. Їхня вартість оцінюється у 10 мільйонів євро за кожного. А на другому місці ще один представник "Шахтаря" — Тайсон (13 мільйонів), пише zbirna.com.

Топ-10 найдорожчих українських футболістів

Топ-10 найдорожчих українських футболістів

А ось так виглядає топ-3 найдорожчих футболістів світу:

Кіліан Мбаппе (ПСЖ) — 200 мільйонів євро

Неймар (ПСЖ) — 180 мільйонів євро

Ліонель Мессі ("Барселона") — 160 мільйонів євро

Як повідомляв OBOZREVATEL, бразильський захисник "Шахтаря" Ісмаїлі може прийняти українське громадянство. Про це повідомив відомий журналіст Ігор Циганик, посилаючись на слова близьких футболіста донеччан.

Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прем'єр-ліга України
Особи
ІсмаїліВіктор ЦиганковТайсонТарас СтепаненкоМарлосЛіонель МессіНеймарКіліан Мбапе
Теги
ФК ШахтарФК Динамо Київ
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