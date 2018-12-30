Став відомий найдорожчий футболіст українського чемпіонату

Захисник донецького "Шахтаря" бразилець Ісмаїлі має найвищу трансферну ціну серед усіх гравців, які виступають в українській Прем'єр-Лізі. Щонайменше 18 мільйонів євро доведеться заплатити клубу, який захоче купити бразильця.

Ісмаїлі

У десятку оновленого рейтингу, який опублікував авторитетний німецький портал transfermarkt.de увійшли семеро гравців "Шахтаря" і троє представників київського "Динамо". Серед гравців столичного клубу найдорожчу вартість має Віктор Циганков. Разом із гірниками Марлосом і Тарасом Степаненко футболісти ділять 3-5 місця. Їхня вартість оцінюється у 10 мільйонів євро за кожного. А на другому місці ще один представник "Шахтаря" — Тайсон (13 мільйонів), пише zbirna.com.

Топ-10 найдорожчих українських футболістів

А ось так виглядає топ-3 найдорожчих футболістів світу:

Кіліан Мбаппе (ПСЖ) — 200 мільйонів євро

Неймар (ПСЖ) — 180 мільйонів євро

Ліонель Мессі ("Барселона") — 160 мільйонів євро

Як повідомляв OBOZREVATEL, бразильський захисник "Шахтаря" Ісмаїлі може прийняти українське громадянство. Про це повідомив відомий журналіст Ігор Циганик, посилаючись на слова близьких футболіста донеччан.