Став відомий календар України в Лізі націй

Україна зіграє з Іспанією, Німеччиною і Швейцарією в Лізі націй (фото – uaf.ua)

Збірна України з футболу в четвер, 3 вересня, проведе дебютний матч Дивізіону А Ліги націй. У цей день наша команда проведе домашню зустріч зі швейцарцями.

Календар ігор опубліковано на офіційному сайті Європейського футбольного союзу (УЄФА). У групі 4 з "жовто-синіми", окрім Швейцарії, зіграють збірні Німеччини та Іспанії. Вашій увазі повний розклад команди Андрія Шевченка в турнірі:

Тур 1. 3 вересня, Україна – Швейцарія

Тур 2. 6 вересня, Іспанія – Україна

Тур 3. 10 жовтня. Україна – Німеччина

Тур 4. 13 жовтня, Україна – Іспанія

Тур 5. 14 листопада, Німеччина – Україна

Тур 6. 17 листопада. Швейцарія – Україна

Відзначимо, що всі матчі починатимуться о 21:45 за київським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА опублікував розклад збірної України на Євро-2020.