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16 грудня • оновлено в 15:34
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Стало відомо, з ким зіграє "Шахтар" в 1/16 фіналу Ліги Європи

5.1т
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Донецький "Шахтар" отримав суперника в першому раунді плейоф (1/16 фіналу) Ліги Європи. На жеребкуванні турніру, яке відбулося в штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні, "гірникам" випала португальська "Бенфіка".

Жеребкування Ліги Європи. 1/16 фіналу

"Шахтар" (Донецьк, УКРАЇНА) – "Бенфіка" (Лісабон, Португалія)

Стало відомо, з ким зіграє "Шахтар" в 1/16 фіналу Ліги Європи

Перший матч "гірники" проведуть у рідних стінах, в Харкові, 20 лютого. Зустріч у відповідь запланована через тиждень, 27 лютого на виїзді, у Лісабоні.

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Визначилися всі пари 1/16 фіналу Ліги Європи: результати жеребкування

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" посів третє місце в групі Ліги чемпіонів, поступившись першими двома позиціями англійському "Манчестер Сіті" і італійській "Аталанті". Підопічні Луїша Каштру набрали 6 очок і випередили загребське "Динамо". Як і минулого сезону, чемпіон України продовжив виступи в Лізі Європи.

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Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
Ліга Європи
Місце
Швейцарія Ньон
Тег
ФК Шахтар
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