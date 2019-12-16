Стало відомо, з ким зіграє "Шахтар" в 1/16 фіналу Ліги Європи

Донецький "Шахтар" отримав суперника в першому раунді плейоф (1/16 фіналу) Ліги Європи. На жеребкуванні турніру, яке відбулося в штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні, "гірникам" випала португальська "Бенфіка".

Жеребкування Ліги Європи. 1/16 фіналу

"Шахтар" (Донецьк, УКРАЇНА) – "Бенфіка" (Лісабон, Португалія)

Перший матч "гірники" проведуть у рідних стінах, в Харкові, 20 лютого. Зустріч у відповідь запланована через тиждень, 27 лютого на виїзді, у Лісабоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" посів третє місце в групі Ліги чемпіонів, поступившись першими двома позиціями англійському "Манчестер Сіті" і італійській "Аталанті". Підопічні Луїша Каштру набрали 6 очок і випередили загребське "Динамо". Як і минулого сезону, чемпіон України продовжив виступи в Лізі Європи.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!