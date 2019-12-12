Стало відомо, скільки заробив "Шахтар" у Лізі чемпіонів

За підсумками виступів у Лізі чемпіонів донецький "Шахтар" зумів заробити близько 44 мільйонів євро і може отримати ще більше після додаткових виплат від УЄФА.

Як повідомляється на офіційному сайті УЄФА, після виходу в групову стадію турніру "гірники" стали багатшими 15,25 мільйонів євро. Ще на 5,4 мільйона український клуб поповнив свою скарбницю завдяки одній перемозі (2,7 мільйона) і трьом матчам, що завершилися внічию (по 900 тис.). Крім того, близько 23,3 мільйонів "Шахтар" заробив на підставі своїх виступів в єврокубках протягом останніх десяти років. Таким чином, сумарно донеччани отримають 43,95 мільйонів євро.

Донецький "Шахтар" УНІАН

Варто відзначити, що "гірники" втратили можливість заробити ще 9,5 мільйонів євро за вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і 900 тисяч або 2,7 мільйона за результат, який дозволив би їм вийти до плей-офф.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" у скандальному матчі проти "Аталанти" зазнав розгромної поразки.

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