Стало відомо, скільки втратять команди з найсильніших ліг через коронавірус

П'ять найсильніших європейських чемпіонатів втратять близько 4 мільярдів євро загального прибутку, якщо пандемія коронавірусу не дозволить їм закінчити сезон.

Як повідомляє інформагентство Yahoo! Sports, одна з найбільших аудиторських фірм KPMG порахувала комерційний і телевізійний прибуток і надходження від продажів квитків, які будуть недоотримані командами з найкращих п'яти ліг за решту матчів чемпіонатів. Компанія оцінила потенційні втрати у 3,45-4 мільярда євро.

Європейські топ-чемпіонати Sportskeeda

Найбільше в цій ситуації постраждає англійська Прем'єр-ліга, яка може залишитися без 1,2 млрд євро, в тому числі 800 млн євро прибутку буде втрачено через недоотриманий телевізійний прибуток.

Варто зазначити, що цей прогноз був зроблений ще до рішення УЄФА перенести чемпіонат Європи з 2020 на 2021 рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, клуби АПЛ можуть дограти нинішній сезон в особливому форматі під час коронавірусного карантину.

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