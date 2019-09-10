Стало відомо, скільки отримує зірка збірної України в Серії А

Стала відома зарплата лідера збірної України Руслана Малиновського в його новому клубі - італійській "Аталанті", куди він перейшов цього літа.

Руслан Малиновський gazzetta.it

Італійське видання La Gazzetta dello Sport опублікувало зарплатну відомість всіх клубів Серії А. За інформацією журналістів, Малиновський отримує 1 мільйон євро чистими на рік. За цим показником українець - шостий в "Аталанті".

Відзначимо, що в чемпіонаті Італії виступають два українських футболісти. Другим нашим легіонером є Євген Шахов з "Лечче". Його зарплата складає 800 тисяч євро. Він також займає шосте місце в своєму клубі за розміром окладу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно стало відомо, що італійський клуб зацікавлений в покупці гравця "Динамо".

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