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10 вересня • оновлено в 22:57
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Стало відомо, скільки отримує зірка збірної України в Серії А

2.1т Читати матеріал російською

Стала відома зарплата лідера збірної України Руслана Малиновського в його новому клубі - італійській "Аталанті", куди він перейшов цього літа.

Руслан Малиновський

Руслан Малиновський

gazzetta.it

Італійське видання La Gazzetta dello Sport опублікувало зарплатну відомість всіх клубів Серії А. За інформацією журналістів, Малиновський отримує 1 мільйон євро чистими на рік. За цим показником українець - шостий в "Аталанті".

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Відзначимо, що в чемпіонаті Італії виступають два українських футболісти. Другим нашим легіонером є Євген Шахов з "Лечче". Його зарплата складає 800 тисяч євро. Він також займає шосте місце в своєму клубі за розміром окладу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно стало відомо, що італійський клуб зацікавлений в покупці гравця "Динамо".

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Особи
Руслан Малиновський Євген Шахов
Місце
Італія
Тег
ФК Аталанта
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