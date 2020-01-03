Стало відомо, скільки "Динамо" заробить на першому зимовому трансфері

З'явилися нові подробиці переходу бразильського захисника "Динамо" Сідклея, який другу частину нинішнього сезону повинен провести в складі бразильського "Корінтіанса" на правах оренди.

За інформацією globo.com, піврічна оренда футболіста обійдеться "Корінтіансу" в 200 тисяч євро.

Сідклей ФК "Динамо"

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український і бразильський клуби домовились, що "Корінтіанс" повністю покриє зарплату футболіста, а також заплатить йому бонус при підписанні угоди, проте сама оренда повинна була бути безкоштовною. Також "Динамо" обговорює з бразильським колективом можливість продажу гравця по закінченню оренди.

У сезоні-2019/20 бразилець не з'являвся на полі в матчах першої команди "Динамо", зігравши 12 матчів за молодіжний склад і забивши 1 гол.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!