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3 січня • оновлено в 13:50
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Стало відомо, скільки "Динамо" заробить на першому зимовому трансфері

1.6т
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З'явилися нові подробиці переходу бразильського захисника "Динамо" Сідклея, який другу частину нинішнього сезону повинен провести в складі бразильського "Корінтіанса" на правах оренди.

За інформацією globo.com, піврічна оренда футболіста обійдеться "Корінтіансу" в 200 тисяч євро.

Сідклей

Сідклей

ФК "Динамо"

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Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український і бразильський клуби домовились, що "Корінтіанс" повністю покриє зарплату футболіста, а також заплатить йому бонус при підписанні угоди, проте сама оренда повинна була бути безкоштовною. Також "Динамо" обговорює з бразильським колективом можливість продажу гравця по закінченню оренди.

У сезоні-2019/20 бразилець не з'являвся на полі в матчах першої команди "Динамо", зігравши 12 матчів за молодіжний склад і забивши 1 гол.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Трансфери
Особа
Сідклей
Місце
Бразилія Сан-Паулу
Теги
ФК Корінтіанс ФК Динамо Київ
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